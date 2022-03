Ai microfoni di Sky Sport il presidente del Torino non ha escluso un possibile rinnovo del contratto di Andrea Belotti

Mai, nelle dichiarazioni pubbliche rilasciate negli ultimi mesi, Urbano Cairo ha lasciato presagire che la querelle del contratto di Andrea Belotti potesse concludersi con il rinnovo. Mai fino a ieri sera, quando interpellato sulla questione ai microfoni di Sky Sport, ha risposto con un: “Vediamo…”. Certo non si è sbilanciato ma il presidente del Torino non ha chiuso alla possibilità di un prolungamento del contratto del centravanti. D’altronde dopo la partita contro il Genoa era stato anche lo stesso Belotti a tenere aperta la possibilità di un rinnovo: “Se c’è ancora uno spiraglio? Io l’ho sempre dato”.

Cairo-Belotti: nelle prossime settimane incontro per il rinnovo

Cairo, Belotti e Vagnati nelle prossime settimane dovranno incontrarsi e parlare del futuro, ponendo fine, in un modo o nell’altro a questa telenovela. L’apertura da parte di Cairo è però un segnale che assume un significato importante se si vanno a rileggere le dichiarazioni degli scorsi mesi. “Se Belotti se ne andrà senza lasciarci un euro? Ormai credo che finirà così. Lui ci ha dato tanto, noi altrettanto. Forse si aspettava che lo cedessi al Milan quattro anni fa perché al Milan sarebbe voluto andare. Nel tempo ho capito che se un giocatore se ne vuole andare è meglio lasciarlo partire” dichiarava a fine dicembre a La Stampa il presidente granata. “Noi non possiamo fare più di quello che abbiamo fatto che è tantissimo, se poi il giocatore ha altre idee…” ribadiva a gennaio.

Cairo: “La sosta di gennaio ci ha imballati”

Come ha spiegato lo stesso Cairo a Sky Sport, ora l’unico pensiero nella testa del Gallo è quello di portare l’Italia al Mondiale in Qatar. “Belotti ci tiene specialmente, ha cercato di mettersi a posto e nelle ultime gare disputate è cresciuto molto. E’ focalizzato e motivato, tutti sanno quanto sia grande la posta in palio. Purtroppo non ci si può adagiare sugli allori dopo gli Europei, servirà essere tutti uniti come paese per spingere l’Italia. Il suo futuro? Vediamo…”.

Il presidente granata ha poi anche parlato del momento del Torino: “Abbiamo fatto un buon campionato fino a un certo punto, poi c’è stato qualche problema. La sosta di gennaio ci ha imballati, poi qualcosa si è inceppato. Conto che si possa riprender il cammino, la squadra ha fatto cose importanti, è da riconoscere. Ora cerchiamo di finire bene il campionato”.