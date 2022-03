Calciomercato Torino / Dopo gli errori di Milinkovic-Savic e Berisha, Vagnati ha iniziato a guardarsi intorno per cercare un nuovo portiere

Vanja Milinkovic-Savic titolare è stata, per stessa ammissione del dt, la grande scommessa di Davide Vagnati e a inizio stagione la scommessa sembra che potesse essere vinta. Poi però, a partire dalla gara contro la Sampdoria, il portiere serbo ha iniziato a collezionare errori più o meno gravi che sono costati diversi punti al Torino e hanno indotto Ivan Juric a promuovere a titolare Etrit Berisha. Una partita da spettatore non pagante contro il Bologna, belle parate contro l’Inter e poi un’uscita a vuoto contro il Genoa che il Torino ha pagato a caro prezzo: dopo la sosta potrebbe esserci così l’ennesimo ribaltone tra i pali e a sperare in una maglia da titolare è anche il terzo portiere, Luca Gemello. Nel frattempo, però, consapevole che la scommessa Milinkovic-Savic a fine anno non potrà più essere considerata vinta, Vagnati si sta guardando intorno alla ricerca di un nuovo numero 1.

Calciomercato Torino: Meret e Perin sul taccuino di Vagnati

Tra i nomi in cima alla sua lista c’è quello di Alex Meret che al Napoli è chiuso da David Ospina e che il dt aveva seguito anche nell’estate del 2020, quando Salvatore Sirigu sembrava destinato all’addio (invece restò ancora un anno). Quell’estate il Torino seguì con grande interesse anche Luigi Sepe, oggi alla Salernitana, ma in questo caso non sembra esserci un ritorno di fiamma. Al fianco di quello di Meret c’è poi un nome che Juric conosce molto bene: Mattia Perin. I due hanno lavorato insieme al Genoa, ora Perin è il vice di Wojciech Szczęsny alla Juventus ma a fine stagione lascerà i bianconeri a parametro zero (è in scadenza di contratto e non rinnoverà) per cercare una squadra dove poter tornare a giocare titolare e riconquistare anche un posto in Nazionale.

Calciomercato Torino: anche Carnesecchi nella lista del dt

La maglia Azzurra la sogna anche Marco Carnesecchi, che nel frattempo indossa quella Azzurrina dell’Under 21 oltre che quella grigiorossa della Cremonese in serie B ma il suo cartellino è di proprietà dell’Atalanta (dove però sarebbe chiuso da Juan Musso). Carnesecchi, lo scorso agosto nel match di Coppa Italia proprio tra Torino e Cremonese, aveva ben impressionato Juric e aveva attirato l’attenzione dello stesso Vagnati, che ora ha segnato il suo nome nella stessa riga di Meret e Perin.