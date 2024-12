Le recenti parole di Marko Arnautovic sembrano allontanare l’attaccante dal Torino, con il giocatore che ha ribadito il suo impegno verso i nerazzurri

Le parole di Marko Arnautovic dopo la vittoria dell’Inter contro l’Udinese sembrano allontanare l’attaccante dal Torino. Nonostante la gioia per il gol e la qualificazione, Arnautovic ha ribadito il suo impegno verso i nerazzurri, sottolineando: “Ho un contratto con l’Inter e voglio dare tutto per questa squadra. Tutti mi hanno sempre dato lo stimolo per continuare a dare tutto per l’Inter” inoltre l’attaccante austriaco non si è risparmiato a dichiarazioni d’amore verso i nerazzurri “perché tutti sanno che la amo”. Questi commenti sembrano escludere un suo trasferimento imminente, con il giocatore che ha dichiarato di essere pienamente concentrato sull’Inter, nonostante un periodo personale difficile. Le voci di mercato che lo vedevano vicino ai granata potrebbero quindi svanire, con Arnautovic intenzionato a restare a Milano almeno fino a giugno.

L’Inter vorrebbe cederlo, ma c’è il nodo ingaggio

Arnautovic, in scadenza di contratto con l’Inter a giugno 2025, rappresenta un’opportunità interessante per molte squadre, ma la sua situazione contrattuale rende il suo trasferimento complicato. L’Inter, pur non volendo fare resistenza a una cessione già a gennaio, non pretende cifre esorbitanti dalla sua vendita, considerando che il contratto in scadenza potrebbe facilitare la trattativa. Tuttavia, lo scoglio principale rimane l’alto ingaggio del giocatore, che percepisce circa 3,7 milioni di euro più bonus. Una cifra che, per il Torino e per altre squadre di fascia medio-bassa, potrebbe risultare difficile da sostenere, soprattutto se non si riuscisse a negoziare una riduzione dell’ingaggio.