Aaron Ciammaglichella non sta trovando spazio in prima squadra e non gioca nemmeno con la Primavera: possibile un prestito a gennaio

Aaron Ciammaglichella in estate non è stato mandato in prestito perché Vanoli credeva nelle sue qualità. Con il passare dei giorni e delle partite però il numero 72 dei granata ha continuato a guardare tutte le partite dalla panchina. Infatti nonostante sia stato sempre convocato dal tecnico granata il centrocampista ha giocato solo una manciata di minuti contro l’Atalanta in Prima squadra. Oltretutto, proprio il fatto di essere convocato spesso da Vanoli gli ha impedito di essere a disposizione di mister Tufano per la Primavera, riuscendo solo a disputare 5 partite e servendo anche un assist. Ora la società e il giocatore dovranno valutare insieme la possibilità di un prestito a gennaio per concedergli più spazio e per poterlo far crescere e diventare un pilastro importante della squadra granata.

Ciammaglichella ha il contratto in scadenza nel 2025 con opzione di 1 anno

Le pretendenti per il centrocampista granata non mancheranno, già in passato delle squadre avrebbero voluto portarlo via dal capoluogo piemontese. Ora il giovane ha il contratto in scadenza nel 2025 ma la società ha un’opzione di rinnovo di 1 anno che verrà senza dubbio esercitata dal club granata. Il centrocampista sarà quindi in scadenza nel 2026 e successivamente saranno avviati i contatti per un eventuale rinnovo. Per spingere il giocatore a restare però bisogna concedergli spazio, che sia in Prima squadra, in Primavera o in prestito, altrimenti il classe 2005 potrebbe essere tentato di cercare spazio altrove. Questo avanti e indietro tra prima squadra e Primavera con 2 allenatori diversi e tutti i compagni diversi, a cui si aggiunge il fatto che in tutta la stagione ha giocato appena 5 partite in Primavera più qualche minuto in Serie A, sicuramente non fa bene a Ciammaglichella.

Ciammaglichella non si è ancora imposto in prima squadra

Ciammaglichella ha qualità indiscutibili e questo è sotto gli occhi di tutti, tuttavia Vanoli, che pure lo stima moltissimo, non lo ritiene ancora pronto per competere a livello della Serie A. A differenza di quando successo a Njie, che ormai è fisso in Prima squadra e comunque si sta guadagnando un buon minutaggio, complice anche l’infortunio di Zapata, il numero 72 ancora non è riuscito a imporsi con i grandi. Ed è per questo che ora si valuta un prestito a gennaio