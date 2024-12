Il difensore, attualmente svincolato, ha iniziato ad allenarsi con l’Empoli dove sarà valutato per una possibile integrazione in squadra

Koffi Djidji è stato uno dei pilastri della difesa granata nelle ultime stagioni, ma il suo percorso al Torino sembra essere arrivato a una svolta. Dopo aver giocato un ruolo fondamentale sotto la guida di Ivan Juric, diventando titolare nella stagione 2022/23, il difensore centrale ha vissuto un’annata travagliata nel 2023/24, segnata da una serie di infortuni che ne hanno limitato il rendimento. La sua storia con il Torino si è ufficialmente conclusa lo scorso giugno, quando il contratto con il club granata è scaduto e Djidji è rimasto svincolato. Nel campionato 2022/23, Djidji si è rivelato uno dei protagonisti più affidabili della difesa del Torino. Sotto la direzione di Ivan Juric, il difensore ha mantenuto una buona costanza di prestazioni, guadagnandosi un posto da titolare e risultando uno degli elementi più apprezzati della squadra. Le sue prestazioni solide e la sua esperienza sono state cruciali per la difesa granata, tanto che nel luglio del 2023 è arrivato il rinnovo del contratto per un altro anno, un segnale della fiducia che il club riponeva in lui.

Gli infortuni e il futuro incerto

Tuttavia, la stagione successiva ha segnato un cambio di rotta per Djidji. Il 2023/24 è stato un anno difficile per lui, costellato da infortuni che lo hanno tenuto lontano dai campi per diverse settimane. Le sue apparizioni sono state sporadiche, e quando ha giocato non è riuscito a esprimere la stessa solidità della stagione precedente. Al termine della stagione, il Torino ha deciso di non rinnovare il contratto, lasciando Djidji senza una squadra.

Nuova opportunità ad Empoli

Dopo alcuni mesi da svincolato, Djidji ha l’opportunità di rilanciarsi con l‘Empoli, che lo ha invitato ad allenarsi con la squadra per valutare un possibile tesseramento. Nonostante la stagione 2023/24 segnata da infortuni e da una minore visibilità, il difensore ivoriano punta a tornare protagonista in Serie A. L’Empoli, alla ricerca di rinforzi per la propria difesa, potrebbe essere il posto giusto per Djidji, che porterebbe esperienza e solidità al reparto arretrato toscano.