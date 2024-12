Calciomercato Torino / Cairo e Vagnati hanno promesso a Vanoli l’acquisto di un attaccante che sostituisca Zapata

La sessione di calciomercato del Torino dovrà portare,rinforzi per Vanoli. La finestra si aprirà il 2 gennaio e si chiuderà il 2 febbraio 2025. A causa dell’infortunio di Zapata, il Toro ha bisogno di un attaccante, ma questa punta serve subito, non a fine sessione. Finora però, ci sono stati solo contatti per tre giocatori e solamente dopo Natale Vagnati cercherà di accelerare. I giocatori in questione sono Giovanni Simeone (Napoli), Beto (Everton) e Marko Arnautovic (Inter): ognuno di questi ha al momento una situazione diversa. Adams, Sanabria e Karamoh non bastano al Torino, Njie e Vlasic possono dare una mano, ma a Vanoli serve un sostituto di Zapata.

Simeone il più difficile

Simeone è di proprietà del Napoli e si tratta del giocatore più difficile da prendere. Quasi impossibile. Il Napoli chiede 15 milioni, non vuole concedere sconti e non apre neppure alla cessione in prestito con diritto di riscatto, formula che preferirebbe il club granata. E poi c’è la questione Conte: è vero che l’argentino non sta trovando molto spazio, in quanto è chiuso da Lukaku, ma il tecnico lo considera il sostituto del belga e non vorrebbe privarsene.

Beto si cerca il prestito

Beto invece è di proprietà dell’Everton. In Italia, il portoghese è esploso con la maglia dell’Udinese e gli inglesi lo pagarono ben 25 milioni dai friulani nel 2023. In Premier League non sta giocando molto e non ha avuto lo stesso impatto che ha avuto in Serie A. Dialoghi in corso per trovare l’intesa per il prestito ma non dimenticato che sulle sue tracce c’è anche la Roma, società che proprio come l’Everton è di proprietà dei Friedkin e questo potrebbe alla fine favorire proprio i giallorossi.

Arnautovic va convinto

Marko Arnautovic gioca nell’Inter. Giocatore fisico, di classe e di esperienza. Qui la situazione è diversa. L’Inter se ne priverebbe anche, visto che non è al centro del progetto ed è in scadenza di contratto a fine stagione. Davanti ci sono Lautaro, Thuram, Taremi e Correa. Può partire anche a zero, ma va convinto e sopratutto va trovato un accordo sull’ingaggio: in nerazzurro guadagna 3,5 milioni di euro a stagione, in caso di trasferimento in granata dovrebbe accettare una riduzione dell’ingaggio.