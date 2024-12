A Empoli il Torino ha dimostrato di essere vivo. Ma dal calciomercato granata serve subito il sostituto di Zapata in attacco

La vittoria di Empoli serviva tanto al Torino. Una vittoria che ha dimostrato che la squadra è viva ma soprattutto è con Vanoli. Allenatore mai messo in discussione da tifosi e società. Ora però, va aiutato con le giuste pedine mancanti. La sessione di calciomercato invernale si apre il 1 gennaio 2025 e si chiude il 1 febbraio 2025. Serve subito il sostituto di Zapata in attacco. Al Castellani sono arrivati anche tanti cross. Quindi serve una punta di spessore, in grado di fare la differenza. Di errori in estate ne sono stati fatti tanti sul mercato, adesso è arrivato il momento di rimediare. Serve un attaccante e serve subito. La vittoria di Empoli non deve far dimenticare questo.

La promessa di Cairo

Vanoli dopo il derby perso malamente aveva detto: “Penso che davvero a inizio mercato arriveranno dei rinforzi che sono fondamentali? Direttore e presidente mi sono vicini, sì ne sono convinto”. La promessa di Cairo, la speranza di Vanoli. Ma i tifosi non ci credono. Perché servono subito, non a fine sessione. Cairo da parte sua, dopo Empoli-Torino ha ribadito: “Ovviamente a gennaio dovremo intervenire nel mercato, lo faremo, ieri si sono visti bei segnali ma gli interventi ci saranno”. Non solo Cairo, anche Vagnati deve ovviamente farsi trovare pronto.

I nomi possibili

In questo momento, i nomi sono 3. A gennaio non c’è molta scelta. I giocatori forti sono sistemati e stanno facendo bene. Quindi l’unica è andare su giocatori che non stanno giocando molto, scontenti, che in granata potrebbero rivedere la luce. Un possibile nome è Giovanni Simeone del Napoli. Ma costa tanto: 15 milioni. Almenoché non ci sia un’apertura al prestito con diritto di riscatto. La squadra di Conte gioca solo in Serie A e il titolare è Lukaku. Altro nome è quello di Marko Arnautovic, attaccante austriaco dell’Inter. Anche lui con Inzaghi sta giocando poco. Attaccante di fisico e qualità. Infine c’è Beto, che dopo l’addio all’Udinese non sta facendo molto bene e non ha molto spazio in Premier League con la maglia dell’Everton. Ma occhio anche a Santiago Hidalgo.