L’Athletic Bilbao su Berenguer: dalla Spagna sono certi, offerta in arrivo

Calciomercato Torino / Come riporta As, l’Athletic Bilbao continua a seguire con attenzione Berenguer, nei prossimi mesi la trattativa può partire

La trattativa tra Athletic Bilbao e Torino per l’eventuale passaggio di Alejandro Berenguer al club biancorosso nei prossimi mesi può realmente decollare. Da tempo il club spagnolo sta seguendo l’esterno granata ma, come riporta As, la prossima estate quella trattativa solamente accennata nel recente passato potrebbe finalmente decollare. D’altronde è noto che la politica dell’Athletic sia quella di avere in rosa solamente giocatori originari dei Paesi Baschi: una scelta che limita le opzioni in chiave mercato e che non può che far crescere l’interesse per un giocatore duttile come Berenguer (che è nato a Pamplona).

Calciomercato Torino: Berenguer, il prezzo del cartellino

Nell’estate del 2017 il Torino per acquistare l’esterno mancino aveva versato nelle casse dell’Osasuna 5,5 milioni di euro: le due società avevano però firmato una clausola per cui i granata dovranno pagare altri 1,5 milioni in casa di vendita futura di Berenguer all’Athletic Club. Clausola che fa quindi lievitare il prezzo del giocatore: serviranno baschi sperano che possano bastare almeno 8 milioni per acquistare il cartellino del giocatore, Cairo ne chiede invece almeno 10. Poi molto dipenderà dalla volontà dello stesso giocatore che, nel frattempo, come tutti i propri compagni si sta allenando a casa, come spesso mostra sul proprio profilo Instagram.

Il campionato di Berenguer

In questa stagione complicata e deludente del Torino, l’esterno spagnolo ha avuto un rendimento crescente: dopo aver inanellato una serie di prestazioni insufficienti nelle prima parte di stagione, negli ultimi mesi è risultato uno dei giocatori più in forma della squadra granata, collezionando buone prestazioni e riuscendo a incrementare il proprio bottino di gol. Sua anche la rete decisiva nell’ultima partita vinta dal Torino, quella per 1-0 contro il Bologna, prima delle sette sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia.