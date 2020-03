I dossier scottanti di Bava: Izzo e Nkoulou, il Torino valuta il futuro

Calciomercato Torino / Bava e Cairo pensano al futuro di Izzo e Nkoulou: i due sono i primi nomi in uscita per l’estate. Tra l’Inter e un passato da non replicare

Dare una struttura alla stagione che verrà, in attesa che per quella in corso venga definita una strategia. L’emergenza Coronavirus non permette a Massimo Bava e agli uomini mercato del Torino di muoversi da casa, ma garantisce al ds la possibilità di analizzare alcuni dei dossier sul tavolo. Dalla situazione dei rinnovi – quello (ipotetico) di Belotti compreso -, ai casi più scottanti. Quelli di Armando Izzo e Nicolas Nkoulou, per essere chiari fin da subito. I due difensori sono tutt’altro che certi di rimanere in granata di qui a quattro o cinque mesi.

Izzo-Inter: Raiola e quell’ipotesi Pinamonti…

Izzo ha mercato. Lo ha cercato l’Inter, che tramite Mino Raiola ha proposto al Toro una contropartita: Pinamonti. Discorso prematuro, ma non caduto nel vuoto. Con il rinnovo dell’estate scorsa, Cairo aveva posto un freno alle richieste che già allora erano pervenute (Arsenal in testa). Ma l’efficacia del prolungamento sta perdendo progressivamente d’intensità.

Nkoulou e le parole di Cairo: è già lontano dal Torino?

Nkoulou, invece, a Torino è rimasto quasi per forza. Il suo ammutinamento d’agosto era la traduzione tangibile di una volontà chiara: lasciare i colori granata. Il patron, però, si era messo di traverso. Ma, di concerto con Bava, ha già in mente di cambiare strategia per il futuro. E non ne ha fatto mistero: “In estate ho deciso di confermare tutti, anche se magari qualcuno non era troppo felice. E’ anche giusto per la gente un po’ di rinnovamento e nuovi giocatori”. Tradotto: chi non si trova bene sarà ceduto.

Oltre alle entrate – il ds sta valutando in questi giorni i rapporti dei suoi osservatori -, il pensiero dei vertici è anche sulle possibili uscite. Izzo e Nkoulou sono i primi nomi.