Bava lavora al Toro del futuro: il ds valuta i rapporti degli osservatori - Toro.it

Settimane di smart-working anche per il ds del Torino, Massimo Bava: che approfittando della pausa studia i rapporti dei giocatori seguiti dagli osservatori

Uno stop inaspettato: la stagione del Toro si è chiusa in un momento difficile e delicato. Sei sconfitte di fila, tre con il nuovo allenatore che fino a quel ko di Napoli – ultima partita giocata dai granata – non aveva ancora avuto abbastanza tempo per dare la sua impronta. Tempo: quello che Longo potrà avere quando la situazione tornerà alla normalità, in attesa che la stagione riparta. Ed è anche quello che avrà la dirigenza, quello che avrà Massimo Bava. Si è ritrovato, la scorsa estate, a sostituire un Petrachi inaspettatamente via ad un anno dalla scadenza del contratto. In sella continuando comunque a mantenere i suoi impegni con le giovanili, Primavera su tutte. Ed è anche per il ds che questo periodo potrà essere utile per recuperare il tempo. O meglio per avere quello che la rocambolesca promozione gli ha negato.

Toro, la pausa per migliorare l’organizzazione dirigenziale

Ed ecco perché in queste settimane senza calcio giocato, il Toro potrà lavorare a livello strutturale. Potrà (ri)organizzarsi. A partire proprio dal suo ds, dalla rete di collaboratori, da quella degli osservatori.

La possibilità di leggere e valutare i rapporti sui giocatori seguiti, di visionare il materiale video ma anche di prendere decisioni sulla rosa attualmente a disposizione. E, non per ultimo, di capire anche quello che sarà il futuro della panchina granata, fino al 30 giugno (con possibilità di proroga) di Longo.

Un momento per tirare le fila e iniziare (per tempo) ad organizzare la prossima stagione, per non farsi trovare – stavolta sarebbe imperdonabile – impreparati.