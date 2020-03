Calciomercato Torino / Una vetrina come Euro 2020 avrebbe potuto far lievitare il valore di Belotti e aumentare il numero di pretendenti

Belotti resta o non resta? Una domanda, questa, che da qualche anno i tifosi del Torino si pongono estate dopo estate. E anche nella prossima il tormentone potrebbe ripetersi, ma non è affatto da escludere che la riposta possa essere la stessa del passato: resta. La squadra della prossima stagione sarà molto diversa da quella di quest’anno, Cairo non terrà tutti ma insieme a Bava si appresta a fare diverse operazioni, sia in entrata che in uscita. Uno dei giocatori da cui vorrebbe ripartire è però proprio il Gallo.

L’Europeo nel 2021: una vetrina in meno per il Gallo

Lo slittamento dell’Europeo di un anno, al 2021, potrebbe favorire la permanenza in granata di Belotti. Il torneo continentale per nazionali, alla quale probabilmente il capitano del Torino avrebbe partecipato, è una vetrina di grande prestigio: un risultato di rilievo dell’Italia o alcune buone prestazioni del Gallo avrebbero potuto far aumentare il numero di pretendenti dell’attaccante (che già può vantare diversi ammiratori anche in club blasonati, come il Napoli di Gattuso), ma anche far lievitare il valore del suo cartellino. Senza Europeo è meno probabile quindi che possano arrivare offerte che possano far vacillare la volontà di Cairo di tenere il centravanti.

Torino – Belotti: contratto in scadenza nel 2022

Per convincere Belotti a restare al Torino, il presidente Cairo nelle prossime settimane proporrà al giocatore e al suo agente anche il rinnovo di contratto (l’attuale ha come scadenza il 30 giugno 2022). Gli incontri tra le parti sono rimandati a data da destinarsi, a quando l’emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia lo permetterà. Il capitano granata ha più volte dimostrato attaccamento alla piazza e alla maglia: prolungare il suo legame con il Torino potrebbe quindi non essere impossibile.