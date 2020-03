Scambio Belotti-Petagna? No, l’idea non piace né al Toro, né al Napoli

Calciomercato Torino / Il Napoli preme per il Gallo, i granata vorrebbero però tenerlo e a Petagna Longo preferisce Pinamonti

Andrea Belotti piace al Napoli, mentre il Torino ha seguito in passato Andrea Petagna, che a fine stagione si trasferirà proprio dalla Spal alla società partenopea. Anche per questo nelle scorse settimane sono circolate voci riguardo a un possibile scambio di attaccanti tra i due club: l’idea non sembra però convincere né Urbano Cairo, né Aurelio De Laurentiis. Difficilmente a fine stagione quest’operazione potrà andare in porto. I motivi sono molteplici.

Calciomercato Torino: più Pinamonti che Petagna

Lo stop del campionato, le incertezze che ancora ci sono sull’eventuale ripresa, stanno rinsaldando sempre di più la posizione di Moreno Longo sulla panchina granata. Per l’allenatore del Torino, Petagna non rappresenta una priorità per la squadra dell’anno prossimo: il tecnico preferirebbe giocatori differenti come rinforzi in attacco, come per esempio Andrea Pinamonti, che ha già potuto conoscere e allenare nella sua esperienza al Frosinone. Il Napoli, inoltre, crede in Petagna, tanto che lo ha voluto acquistare con diversi mesi di anticipo rispetto alla fine del campionato: salvo sorprese, il centravanti il prossimo anno resterà proprio in azzurro.

Calciomercato Torino: Belotti può rinnovare

Per quanto riguarda Belotti, invece, non va dimenticato che la volontà del Torino è quella di trattenerlo e ripartire da lui anche nella prossima stagione: l’idea del club granata è anche quella di prolungare il contratto del proprio capitano (l’attuale scadrà il 30 giugno del 2022). Se e quando Cairo deciderà di vendere il centravanti, difficilmente accetterà contropartite tecniche, ma lo farà solamente se sulla sua scrivania arriverà un’offerta economica che riterrà adeguata. Il club partenopeo comunque continua a seguirlo, il tecnico Rino Gattuso lo avrebbe già voluto al Milan e lo allenerebbe volentieri anche al Napoli: De Laurentiis è però consapevole del fatto che non avrà sconti da Cairo.