Calciomercato Torino / Karol Linetty ha aver rifiutato il passaggio in granata per salvare la Sampdoria, ma in estate la trattativa può riaprirsi

Un rinforzo a centrocampo: è questo ciò che i tifosi del Torino chiedono da oltre un anno ma, nelle ultime tre sessioni di mercato, volti nuovi in mezzo al campo non ne sono mai arrivati. Lo scorso gennaio, però, il ds Massimo Bava è stato vicino a portare a termine un colpo per la mediana: Karol Linetty. E’ stato lo stesso calciatore a rivelarlo nel corso di un’intervista rilasciata al giornale polacco Newonce Sport. La trattativa non è però andata a buon termine perché il numero 7 della Sampdoria ha preferito concludere la stagione in blucerchiato, per aiutare la propria squadra a raggiungere la salvezza.

Linetty: “La Sampdoria? Non volevo lasciarla in una situazione difficile”

“​Non volevo lasciare la Sampdoria in una situazione difficile, in piena lotta per la salvezza, cambiando improvvisamente squadra” ha spiegato Linetty a Newonce Sport. “Devo molto a questa squadra – ha poi proseguito il centrocampista – sono contento per tutto quello che ho vissuto qui. E quest’anno possiamo ancora regalare molte gioie ai tifosi blucerchiati”. Il centrocampista polacco non ha però escluso un suo addio alla Sampdoria a fine stagione. “Cosa accadrà in estate lo vedremo più avanti” ha aggiunto.

Calciomercato, Torino – Sampdoria: per Linetty può riaprisi la trattativa

Classe 1995, Linetty è una mezzala di qualità, nelle ultime stagioni ha sempre giocato con continuità con tutti gli allenatori che sono passati alla Sampdoria, imponendosi come perno imprescindibile del centrocampo blucerchiato. In questo campionato ha collezionato diciassette presenze (più altre due in Coppa Italia), arricchite da due gol e tre assist decisivi. Un giocatore con le sue caratteristiche potrebbe fare al comodo al Torino, toccherà a Bava, in accordo con Moreno Longo o con chi sarà il nuovo allenatore, decidere se riaprire la trattativa con la Sampdoria.