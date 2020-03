Pinamonti, il Torino ci (ri)pensa. E Longo lo ha avuto a Frosinone - Toro.it

Calciomercato Torino / Pinamonti sul taccuino di Bava già a gennaio: ora l’attaccante può rientrare nell’operazione Izzo-Inter. Raiola al lavoro

Muoversi per tempo, sondando ogni pista e preparando i sentieri per l’estate: la ricetta di Mino Raiola, per affrontare il calciomercato, è collaudata. Il super-agente è al lavoro su terreni che interessano anche al Torino, in questi giorni di marzo. Con due nomi caldi, uno in (eventuale) uscita – Armando Izzo – e uno in altrettanto ipotetica entrata, Andrea Pinamonti. L’attaccante attualmente al Genoa è stato riscattato dal Grifone dall’Inter, che però probabilmente opererà il contro-riscatto di qui a tre mesi. Il gioco a incastri è presto spiegato: il difensore da Conte, l’attaccante in granata. Questo, il piano del procuratore che cura gli interessi di entrambi i calciatori.

Pinamonti-Torino, storia già di gennaio

Il centravanti cresciuto proprio nei nerazzurri sul taccuino di Bava non spunta certo adesso. Già a gennaio, quando il Toro era pronto a cautelarsi per il possibile addio di Zaza (che poi non si è verificato), quello di Pinamonti è stato uno dei nomi sondati. Così come per Scamacca, però, il costo del cartellino era ritenuto eccessivo dal club di Cairo. Che avrebbe virato su Favilli qualora l’attaccante lucano avesse poi effettivamente dato l’addio.

Longo lo ha allenato a Frosinone, ma il tecnico…

Ora l’arrivo della punta classe 1999 potrebbe tornare un’opzione concreta. Anche se per il momento ogni discorso resta legato a quello in atto per Izzo. Si consideri, comunque, un altro fattore. Pinamonti è stato uno degli attaccanti a disposizione di Longo nella passata stagione, quando il tecnico allenava il Frosinone.

I due hanno insomma già lavorato assieme. Ma per il momento su un eventuale ricongiungimento tra i due pesano numerose incognite. Non ultima quella legata all’allenatore, che ha il contratto in scadenza a giugno: il rinnovo resta appeso al finale di stagione del Torino.