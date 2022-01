Calciomercato Torino / Aleksey Miranchuk è in uscita dall’Atalanta, soprattutto dopo l’arrivo di Boga: il Genoa ci sta provando

Vuole restare in Italia, Aleksey Miranchuck, ma non all’Atalanta. A Bergamo, il trequartista russo gioca e non gioca, ma soprattutto si troverà a fare i conti con un nuovo acquisto che gli toglierà altro spazio: Jeremy Boga non è arrivato alla Dea per fare panchina. Ora è in Coppa d’Africa, ma la sua presenza già aleggia a Zingonia. Miranchuk ha scelto anche per questo di trovare casa altrove, meglio se già in questo mercato di gennaio. Il Genoa ci ha provato con convinzione già prima di Capodanno, mentre l’interesse del Torino si è un po’ affievolito, più che altro per i costi dell’operazione.

Il Torino (per ora) è solo il terzo incomodo

Eppure le due dirigenze potrebbero scambiarsi qualche parola in proposito a ridosso della partita tra Atalanta e Torino, in programma al “Gewiss Stadium” il 6 gennaio alle 16.30. Un aggiornamento, per vedere se le condizioni sono cambiate, ma soprattutto per capire se ci sono i margini per aprire una trattativa concreta. Il classe 1995, come detto, è nel mirino del Genoa, che avrebbe chiesto all’Atalanta lui e Piccoli. Nelle ultime ore, però, i rossoblu hanno spostato l’attenzione su Piatek, che è da convincere a tornare ma per il quale c’è già l’accordo con l’Hertha Berlino.

Piatek non escluderebbe Miranchuk, ma di certo un’operazione onerosa come quella per il Pistolero costringerebbe il Genoa a rivedere tutte le trattative imbastite finora. Il Torino, fin qui, è rimasto a guardare. Il club granata dovrebbe cedere sia Verdi che (forse) pure Zaza per investire sull’attacco. Il nome del russo non è stato ancora depennato dalla lista degli obiettivi, anche se la pista è complicata.