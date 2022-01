Calciomercato Torino / Simone Zaza è in uscita, il club granata sta provando a cederlo già a gennaio: il Venezia ci pensa

Le ultime esclusioni di Simone Zaza hanno avuto il sapore della sentenza. L’attaccante del Torino, a fine dicembre, aveva prima giocato in Coppa Italia contro la Sampdoria, poi è rimasto fuori dai convocati per la partita contro il Verona e ha visto la sconfitta contro l’Inter dalla panchina, poiché Juric gli ha preferito persino l’acerbo Warming per l’assalto finale. Una sentenza, si diceva, che conduce inevitabilmente a quanto sta accadendo in queste prime ore del calciomercato invernale: al tentativo di piazzare altrove il calciatore.

Zaza proposto al Venezia

L’attaccante lucano è in uscita al pari di altri esuberi (Rincon e Baselli in primis). A rendere complicata la sua cessione, però, c’è quell’ingaggio da 1,7 milioni di euro a stagione che compare sul contratto di Zaza, firmato con scadenza nel 2023. Cifra ben poco attrattiva, per gli acquirenti. Ma tant’è. Il club lo ha proposto al Venezia, che cerca una prima punta: i lagunari ci stanno riflettendo e presto decideranno se avviare o meno una trattativa reale.

L’obiettivo di Vagnati: piazzare gli esuberi del Torino

C’è tempo fino al 31 gennaio, per trovare una sistemazione a Zaza e agli altri calciatori ormai fuori dal progetto di Juric. La missione del direttore dell’area tecnica, Davide Vagnati, non sarà poi tanto diversa da quelle delle ultime sessioni di mercato: anche in estate – e prima ancora nella passata stagione – il ds aveva l’obiettivo di sfoltire, abbassando il monte ingaggi. Fin qui non ci è mai riuscito. Ora, a premere perché le cose cambino, c’è anche l’allenatore, che vuole rinnovare il Toro negli uomini e nelle idee.