Genoa scatenato sul mercato, si muovono anche Cagliari e Sampdoria: ecco le notizie sulle squadre di A

Dopo metà del campionato il Genoa si ritrova al diciottesimo posto, in zona retrocessione, con soli 11 punti in 19 partite. L’obbiettivo stagionale della squadra guidata da Andriy Shevchenko è la salvezza, e per fare questo la nuova proprietà ha intenzione di regalare al tecnico ucraino diversi rinforzi. Da poco è arrivata l’ufficialità dell’acquisto di Silvan Hefti dallo Young Boys per 5 milioni di euro, ma i rossoblù non hanno intenzione di fermarsi, infatti Leo Skiri Oftigard, classe 99, si sottoporrà presto alle visite mediche per trascorrere il resto della stagione in corso al Genoa, il difensore norvegese arriva in prestito secco dal Brighton. Verso l’addio Felipe Caicedo che in questa stagione non ha convinto, come sostituto il i grifoni hanno già individuato un ex, infatti la società ligure ha già intrapreso i contatti con l’Herta Berlino per il prestito con diritto di riscatto di Krzysztof Piatek.

Mercato Cagliari: quali sono i colpi di mercato per centrare la slavezza?

Anche il Cagliari dopo 19 partite si trova in grandi difficoltà, diciannovesimo posto con solamente 10 punti. Per evitare la retrocessione il club sardo ha già iniziato al muoversi sul mercato regalando a Walter Mazzarri, almeno fino a fine stagione, Matteo Lovato. Il 21enne italiano, arrivato in prestito secco dall’Atalanta, avrà il difficile compito di dare al Cagliari più solidità difensiva, visto che i cagliaritani sono la seconda peggior difesa del campionato in questo mercato di gennaio Lovato non sarà l’ultimo colpo, infatti si punta ad un secondo acquisto in difesa.

Mercato Sampdoria: Silva via

Per sostituire Adrien Silva, che ha da poco risolto il suo contratto con la società ligure e ha scelto di continuare la sua carriera negli Emirati Arabi, sono tre i nomi caldi: Villar che alla Roma, sotto la gestione di Mourinho, non sta trovando spazio, come alternative ci sono anche due granata: Rincon e Baselli, entrambi ai margini del progetto di Juric. Trattativa in corso tra i blucerchiati e il Bologna, per portare Emanuele Vagnato a Genova si sta pensando ad uno scambio con Verre. Un altro obbiettivo della società ligure è Dennis Man del Parma. si valuta l’idea di scambio con Murru o con Ekdal che piacciono molto ai gialloblù.

Fiorentina, Milan, Napoli e Udinese: colpi e trattative

Arrivato dal Lille per 14 milioni di euro Ikonè è un ottimo rinforzo per l’attacco della viola che già è in mani sicure grazie alla punta di diamante, che è richiesta da molti top club europei: Dusan Vlahovic. Si muove anche il Milan che vedendo sfumare l’occasione Botman potrebbe puntare su Diallo, in uscita dal PSG sarebbe per i rossoneri un ottimo sostituto per Kjaer. Il Napoli invece, mentre rischia di perdere il suo capitano, Lorenzo Inisgne, ha ormai quasi chiuso per Tunazebe, tra pochi giorni infatti il difensore del Manchester United sosterrà le visite mediche con il club partenopeo. La formula è quella del prestito secco, ma il Napoli dovrà dare alla società inglese 600 mila euro più 400 mila euro in caso di qualificazione in Champions League più 200 mila euro come bonus presenze. Si muove anche l’Udinese che dopo aver risolto il contratto di Forestieri dice addio anche a Samir che si traferirà al Watford dove è pronto per lui un contratto triennale.