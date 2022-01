Calciomercato Torino / La Sampdoria è alla ricerca di un sostituto di Adrien Silva, che ha rescisso il contratto: occhi su Baselli e Rincon.

Entrambi con il contratto in scadenza a giugno ma entrambi che potrebbero lasciare il Torino già nelle prossime settimane: parliamo di Tomas Rincon e Daniele Baselli. I due centrocampisti non rientrano nei piani di Ivan Juric, che nella prima parte di campionato li ha impiegati con il contagocce e in alcuni casi fuori ruolo (basti pensare al derby con Baselli punta centrale o alla partita di Coppa Italia contro la Sampdoria con Rincon in difesa) e hanno ingaggi importanti ma stanno comunque attirando l’interesse di diverse squadre, l’ultima è la Sampdoria.

Il club blucerchiato è alla ricerca di un sostituto di Adrien Silva in mezzo al campo (il portoghese ha rescisso il contratto) e ha messo gli occhi sui due giocatori in uscita dal Torino. Rincon in realtà era già stato cercato in estate ma la trattativa non andò in porto e fece sfumare l’arrivo di Sofyan Amrabat alla corte di Ivan Juric: ora il club blucerchiato è tornato a sondare a terreno. Davide Vagnati è pronto ad ascoltare ogni offerta ma alla fine a contare più di ogni altra cosa sarà la volontà del giocatore: Rincon è corteggiato dall’Internazionale di Porto Alegre ma preferirebbe restare in Italia dove, oltre alla Sampdoria, anche il Genoa è sulle sue tracce. Baselli, oltre che alle due società di Genova, piace anche al Cagliari: anche in questo caso sarà decisiva la volontà del giocatore. In casa Torino si è consapevoli di non poter ricavare chissà quali cifre dalle cessioni di due giocatori in scadenza di contratto e ai margini della rosa, l’obiettivo però è quello di riuscire a risparmiare sugli ingaggi.