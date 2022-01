Calciomercato Torino / Occhi granata su Luca Moro, già in granata per il Viareggio nel 2019. Ecco perchè è tutto rimandato all’estate

A volte ritornano e potrebbe essere questo il caso. Il binomio formato dal Torino e Luca Moro è infatti in cantiere. Il giovane di proprietà del Padova si è infatti distinto per uno spiccato senso del gol e non è di certo passato inosservato. Rimasto nei radar del club granata dopo la parentesi a Viareggio di qualche anno fa, è tornato nuovamente di moda. Gli intoppi però sono diversi. Oltre alle tante pretendenti in lizza, c’è quello del trasferimento, che non potrà essere effettuato prima di giugno e la causa è molto semplice.

Toro, il giovane Moro è il profilo ideale per l’attacco del futuro

L’attaccante è infatti di proprietà del Padova, club con il quale ha collezionato una presenza prima di passare al Catania, squadra dove ha giocato per questa prima parte di stagione. Proprio con il club siciliano è avvenuta la sua esplosione: in diciassette match disputati ha realizzato ben diciotto reti. Avendo però già ottenuto presenze con due club diversi, che corrispondono al massimo consentito dal regolamento, non può giocare in un terzo nella stessa stagione. Costringe quindi i vari adulatori a valutare il da farsi in un’ottica particolarmente futura.

Moro, in granata per il Viareggio nel 2019

Il trasferimento avverrà a giugno ed i granata, che non vogliono limitarsi alla stretta attualità, potrebbero scegliere di non farsi scappare un’occasione così ghiotta, soprattutto visti i problemi riscontrati in attacco. La giovane punta classe 2001 inoltre, ha già indossato la maglia granata nel 2019 durante la Viareggio Cup. L’allora responsabile del Settore giovanile Massimo Bava è riuscito a convincere il Padova a prestarglielo solo per la durata della competizione, cosa concessa dai regolamenti. Una doppietta ed i primi sentori del suo talento emersero proprio in quell’occasione, preludio di qualcosa di più grande.