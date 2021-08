Il ritorno di Bakayoko al Milan sblocca definitivamente l’affare Pobega: c’è già l’accordo ed è tutto definito

Un rinforzo per Juric a pochissimi giorni dalla sfida del Franchi. Tommaso Pobega è atteso a Torino: lo aspetta l’allenatore, lo aspettano i compagni. L’affare col Milan è stato chiuso qualche giorno fa: prestito secco, non la migliore delle operazioni possibili considerato che il Toro andrà a valorizzare un giocatore non suo. Questo perché, a meno di evoluzioni delle ultime ore, non è stato inserito alcun diritto di riscatto. Il centrocampista, che nell’ultima stagione ha ben figurato con la maglia dello Spezia, è un profilo che la società rossonera non vuole perdere, cosciente però del fatto che il classe ’99 abbia anche bisogno di quella continuità che al Milan non avrebbe. E l’arrivo (anzi, il ritorno) di Bakayoko a Milano sbloccherebbe l’operazione.

Pobega, affare chiuso col Milan

E così per Pobega l’avventura al Torino può cominciare: definito l’accordo è atteso per le visite di rito, poi conoscerà squadra e allenatore, pronto a mettersi a disposizione. Il tecnico spera di avere in tempo il centrocampista in tempi brevi: la squadra partirà venerdì per Firenze, motivo per cui il centrocampista potrebbe aggregarsi solo dopo la seconda giornata e lavorare poi per esserci a partire dalla ripresa dopo gli impegni della Nazionale.