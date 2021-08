Sul brasiliano Messias anche Milan e Fiorentina: Vagnati prova ad alzare ancora l’offerta per il trequartista

Due mesi, forse qualcosa in più: il corteggiamento di Messias è iniziato alla fine dell’ultimo campionato e non si è ancora concretizzato. Tutto è rimasto come allora: le pretendenti, più di una, l’intenzione del Crotone di non fare sconti e la necessità comunque di cederlo. Il brasiliano piace al Torino e non è un mistero, ma ad oggi resta quella per il trequartista una trattativa lontano dall’essere chiusa. Sullo sfondo il Milan, che si è inserito negli ultimi giorni, ma anche la Fiorentina – Italiano lo stima tantissimo – è sempre rimasta sulle tracce del calciatore, che ad oggi resta sul mercato nonostante il tempo cominci a stringere.

Messias, l’offerta del Torino

Il Torino vuole portare a casa un secondo trequartista dopo Pjaca, continua a tenere i contatti con i calabresi volendo evitare che si arrivi ad un’asta. Però la questione resta comunque delicata, perché così vicini al gong del mercato c’è il rischio di vedersi soffiare il giocatore. Nella giornata di domani potrebbe esserci un nuovo incontro tra la società granata e quella calabrese. L’ultima offerta di Vagnati si era fermata a 8 milioni ma col tesoretto della cessione di Lyanco il Torino potrebbe avvicinarsi alle richieste dei rossoblù nel tentativo di chiudere una volta per tutte l’operazione regalando a Juric un giocatore tanto atteso.