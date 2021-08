Pronto a cominciare una nuova avventura in Inghilterra, Lyanco è in partenza per Southampton: la foto sui social

Sta per terminare l’avventura granata di Lyanco: il brasiliano domenica ha svolto le visite mediche con il Southampton e ora è pronto per cominciare una nuova avventura in Inghilterra. Sui social l’entourage del calciatore ha postato una foto in cui il brasiliano è in aeroporto, in procinto di raggiungere la nuova destinazione. Ecco la foto: