Kabak è l’ultima idea: Vagnati ha fretta di trovare una soluzione, si cercano profili in prestito oneroso con diritto di riscatto

La partita contro l’Atalanta ha messo in luce la necessità del Torino di intervenire soprattutto in difesa. Una retroguardia apparsa molto in difficoltà contro i nerazzurri: al di là dei numeri – Juric vorrebbe avere a disposizione almeno sei difensori in rosa – è prima di tutto una questione di qualità. Vagnati e Cairo sono alla ricerca, disperata considerato quanto sia vicina la chiusura della sessione estiva, di un centrale affidabile, che possa aggiungere qualità ad un reparto che ad oggi resta l’anello debole della squadra. L’ultimo nome è quello di Ozan Kabak, turco classe 2000 più volte cercato dal Milan: è un giocatore interessante e di grande prospettiva, ed è anche difficile pensare che lo Shalke 04 possa prestarlo.

Da Gigot a Manolas: i nomi sondati da Vagnati

Quella è infatti la formula che il Toro sta valutando: prestito oneroso con diritto di riscatto, la stessa di cui si parla per gli altri difensori accostati nelle ultime ore ai granata. Tanti i nomi che circolano e non per la confusione di chi scrive: è il Toro che al contrario sta gettando più ami per provare a pescare almeno un difensore. Tra i nomi quello già noto di Walukiewicz, nell’operazione di scambio di prestiti con Izzo, oltre a quelli delle ultime ore, Kostas Manolas e Samuel Gigot, calciatore francese dello Spartak Mosca. Profili diversi per un unico obiettivo: spendere poco e accontentare Juric.