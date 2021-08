La Lazio spara alto per Correa, l’Inter si cautela restando vigile su Belotti e chiedendo informazioni al Torino

La squadra che in queste settimane è sempre rimasta vigile, in attesa di sviluppi in casa granata ma in primis di quelle relative al proprio mercato, è stata l’Inter. Vigile su Andrea Belotti, considerata la necessità della società nerazzurra di regalare ancora una punta a Simone Inzaghi. Punta che il tecnico avrebbe individuato in Correa: i non brillanti rapporti con Lotito non favoriscono al momento l’approdo del calciatore a Milano, motivo per cui l’Inter continua a monitorare il Gallo, ad oggi ancora un calciatore con un contratto in essere – scade nel 2022 – ma che non ha intenzione di rinnovare con il Torino, almeno stando alle indiscrezioni (e a quanto riportato da Juric).

Correa costa troppo, col Gallo risparmio di 10 milioni

Ad oggi nulla di diverso rispetto ad un paio di settimane fa, quando il possibile valzer delle punte avrebbe potuto coinvolgere anche Belotti. Però è evidente che l’Inter sia a caccia di un attaccante con quelle caratteristiche e che sia pronta, se nelle prossime ore il muro per Correa dovesse ulteriormente alzarsi, a fare sul serio. Ecco perché i nerazzurri hanno aperto un canale con i granata: Inzaghi riabbraccerebbe volentieri il suo vecchio giocatore alla Lazio ma con il Gallo l’Inter si ritroverebbe a risparmiare una decina di milioni.

Belotti non ha rinnovato

Ad oggi Belotti resta una certezza del Torino: contro l’Atalanta il suo ingresso è risultato decisivo – almeno fino a quella distrazione al 93′ – anche se il mancato rinnovo del Gallo pone Urbano Cairo e Davide Vagnati di fronte ad un bivio. Arrendersi di fronte alla volontà del capitano granata di non firmare o cedere alla tentazione di venderlo per poter monetizzare, cosa che non accadrebbe a giugno prossimo se non arrivasse il rinnovo di contratto (Belotti guadagna ad oggi una cifra ovviamente inferiore a quella proposta dalla società nel nuovo accordo).