Lo scambio Izzo-Walukiewicz continua a restare in piedi: il difensore sardo ieri non ha brillato in campionato

Distratto, semplicemente non in giornata: non ha fatto impazzire i tifosi del Cagliari, per usare un eufemismo, la prestazione di Sebastian Walukiewicz. Il difensore rossoblù si è divorato un gol a porta vuota e ha sulla coscienza anche la seconda rete dello Spezia. Insomma, se a Torino le prestazioni di Izzo non hanno pienamente convinto l’allenatore – che sia in Coppa Italia che in campionato lo ha relegato in panchina, salvo farlo entrare a gara in corso – anche in Sardegna il classe 2000 è in discussione. Eppure i due sono al centro di uno scambio che si potrebbe concretizzare nelle prossime ore, quando sono previsti nuovi contatti tra le due società.

Izzo-Walukiewicz, destini incrociati

Il fatto che Juric non abbia mai schierato titolare Izzo, preferendogli Djidji, è un segnale della volontà della società di piazzare il giocatore altrove. Mossa che quindi ha avuto come conseguenza, per l’allenatore croato, quella di trovare altre strade senza costruire la difesa sull’ex Genoa, come ci si sarebbe aspettato a inizio stagione. A Cagliari invece Walukiewicz, errori o no, resta ad oggi un titolare, un giocatore che però per i sardi potrebbe diventare la pedina per arrivare a Izzo.