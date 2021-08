Calciomercato Serie A / Blucerchiati su Sepe, in uscita dal Parma. Dopo Pellegri e Florenzi, Milan pronto a chiudere per Bakayoko

La Serie A è finalmente cominciata ed mercato è al giro di boa. Le trattative entrano ora nel vivo per assicurare gli ultimi colpi prima della chiusua della sessione estiva. Tra i club che si stanno dando da fare c’è la Sampdoria, staseraa impegnata contro il Milan. Tra i principali obiettivi dei blucerchiati c’è Sepe, estremo difensore classe ’91 che è in uscita dal Parma. Faggiano vorrebbe farlo trasferire nel capoluogo ligure con la formula del prestito con diritto di riscatto. Non è però l’unico su cui starebbe lavorando il ds doriano. Sulla lista di D’Aversa si è infatti aggiunta anche una vecchia conoscenza granata: Adem Ljajic. Scaricato dal Besiktas, l’ex Toro e Fiorentina è pronto a fare ritorno in Serie A e la Samp sarebbe la destinazione eprfetta. I contatti tra i soggetti coinvolti sarebbero già stati avvisati e, con il club turco che pressa per chiudere al più presto, la palla passa a Faggiano. Intanto entra nel vivo anche il derby per Supryaga, attaccante della Dinamo Kiev che piace anche al Genoa di Ballardini. I blucerchiato hanno già messo sul piatto una prima offerta ed ora attendono la risposta del club ucraino.

Genoa, per le fasce si pensa a Conti e Aaron Martin

Oltre al giocatore conteso con i rivali blucerchiati, il Grifone, reduce da un brutto 4-0 rimediato contro l’Inter, sta cercando gli innesti giusti da assicurare a Ballardini. Le fasce sono tra i settori di campo su cui lavorare maggiormente e ad ora, i profili individuati per rinforzarle sono il giocatore di prorpietà del Milan Andrea Conti, ed Aaron Martin del club spagnolo Magonza. Le scelte sono ricadute su questi giocatori a causa dell’ostacolo creatosi per Stryger Larsen, conteso con la Fiorentina rimasta fuori dai giochi per Zappacosta che ha scelto l’Atalanta. Situazione complicata sul fronte offensivo: si allontana l’attaccante dell’OH Leuven Thomas Henry, nel mirino del Venezia che avrebbe superato l’offerta rossoblu (fissata a 5.5 con l’obbligo di riscatto) di mezzo milione. Anche la trattativa per Lammers si complica: conteso con il Verona, potrebbe invece approdare al Cagliari nello scambio con Nandez.

Serie A, le trattative delle altre squadre

Non solo le due genovesi si stanno muovendo sul mercato. L’Udinese ha infatti chiuso per Nehuen Perez, difensore classe 2000 dell’Atletico Madrid arrivato in prestito. Previste le visite mediche nei prossimi giorni per lui, strappato a Roma, Parma e Cagliari. I Colchoneros avrebbero invece rinunciato a Vlahovic, sulla volontà del giocatore di restare alla Fiorentina e dello stesso club. La Viola ha scelto di tenere anche Amrabat, nel mirino dell’Atalanta, interessata anche a Thorsby. I blucerchiati hanno fatto muro a causa dell’offerta di 7 milioni considerata insufficiente per il centrocampista. Il Milan invece, dopo aver chiuso per Florenzi e Pellegri, sarebbe sempre più vicino a mandare in porto l’affare Bakayoko.