Calciomercato Torino / Poco spazio per Barrow nel Bologna di Miha. L’agente conferma l’interesse dei granata: la cifra è ancora alta

Siamo giunti all’ultima settimana di calciomercato. In un frangente inedito, in cui già si è assistito a due giornate di campionato. Tutti gli addetti ai lavori si muovono in questo clima di incertezza, pur avendo già intravisto le primissime avvisaglie per i mesi a venire. In molti casi appaiono abbastanza chiare quali sono le promozioni e bocciature da parte degli allenatori. In tutte le squadre di Serie A ci ritrova tra gli ultimi accorgimenti per puntellare la rosa in entrata e tra la necessità di disfarsi di alcuni esuberi. In quest’ultima categoria potrebbe rientrarci inaspettatamente Musa Barrow. L’attaccante gambiano, da qualche stagione a Bologna al servizio di Sinisa Mihajlovic, non appare più rientrare nei piani tecnici dell’ex allenatore del Torino.

Barrow, il Bologna chiede 16 milioni

Soltanto 17 minuti concessi a Barrow in queste prime due uscite in campionato. Decisamente un bottino misero per un giocatore che per anni è stato tra i leader offensivi della formazione felsinea. Una situazione difficile e che molto probabilmente potrebbe risolversi col suo trasferimento. Il suo agente, Luigi Sorrentino, si sta già guardando intorno e si è espresso in merito al Resto del Carlino: “Resta al Bologna al 100%? Forse. Di certo non siamo contenti – ha detto Sorrentino, che poi si fa scappare un chiaro indizio di mercato che si lega a stretto contatto alle speranze di mercato del Torino, oltre che di un paio di squadre estere – Lo vuole il Torino, è richiesto anche da Nizza e Fulham, ma le pretese del Bologna bloccano l’uscita. Il club chiede 16 milioni e mi chiedo come si possa chiedere una cifra tale per un ragazzo che nemmeno gioca?”. Un chiaro appello dunque alla società guidata da Joey Saputo per abbassare le pretese e lasciarlo partire, per provare una nuova esperienza. Il Torino può essere dunque una possibilità concreta per un giocatore ancora molto giovane (classe ’98) e duttile, essendo in grado di giocare sia come ala destra in alternativa a Radonjic e Vlasic che come punta per creare ulteriore competizione a Sanabria e Pellegri.