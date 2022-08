Verdi potrebbe tornare alla Salernitana, è la pista più probabile. Su di lui anche qualche timido sondaggio di Verona e Bologna

Il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati a pochi minuti dall’inizio di Torino-Lazio è stato molto chiaro quando ha dichiarato: “Onestamente credo sia anche il momento di fare qualche uscita. Di qualche ragazzo che è qua e non ha spazio. Poi se ci fosse la possibilità di poter metter dentro qualcosa lo faremo”. Il Toro dunque per il momento si sta concentrando solamente sul fronte delle cessioni, con la speranza di riuscire a vendere qualcuno dei giocatori che sono considerati degli esuberi. Per essere più precisi sono tre: Simone Zaza, Armando Izzo e Simone Verdi. L’attaccante ex Napoli è molto probabilmente il giocatore che la società granata riuscirà a vendere con maggiore probabilità. Su Verdi infatti, non si è mai distolta l’attenzione della Salernitana che spera di riuscire a riportare il giocatore in Campania nelle ultime ore. Una pista che comunque rimane concreta, mentre è meno probabile che l’attaccante classe 1992 possa trasferirsi all’Hellas Verona o al Bologna, due squadre che hanno fatto un sondaggio per lui. Per il momento sia il Toro che Verdi aspettano tenendo le dita incrociate, con la speranza che la situazione possa sbloccarsi al più presto.

Nicola vuole tornare a lavorare con Verdi

L’attaccante lombardo vedrebbe di buon occhio il suo ritorno alla Salernitana, così come sarebbe molto contento del ritorno di Verdi il tecnico del club campano Davide Nicola che conosce molto bene il giocatore ex Napoli avendolo allenato prima al Toro poi alla Salernitana, riuscendo ad instaurare con Verdi un ottimo feeling. Tanto che nella seconda parte della scorsa stagione l’attaccante di proprietà del Toro, grazie a ottime prestazioni e ai diversi gol messi a segno, è risultato determinante per la salvezza della Salernitana. Quindi anche Nicola spera che Verdi possa fare ritorno a Salerno. Si attendono novità nei prossimi giorni.