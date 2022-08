Calciomercato Torino / Il centrocampista lascia il Toro e si accasa in Sicilia. Farà il giro inverso il figlio d’arte Corona

Si conclude l’esperienza di Jacopo Segre al Torino. Il centrocampista si trova già a Palermo e domani si aggregherà all’allenamento guidato dall’ex granata Eugenio Corini. Sul piatto un triennale e la centralità nel progetto, cosa che il Torino non gli poteva garantire. Segre torna così in serie cadetta, dopo l’ultima stagione trascorsa nelle fila del Perugia. Non sarà un altro prestito. Questa volta va via, a titolo definitivo. Ad acquistarlo una società ambiziosa, che con questo acquisto dimostra di voler subito togliersi soddisfazioni in una piazza calda come quella del capoluogo siciliano. Farà il viaggio opposto il classe 2004 Giacomo Corona attaccante classe 2004, figlio del bomber Giorgio Corona, che si aggregherà alla Primavera di Giuseppe Scurto.