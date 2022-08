Calciomercato Torino / Il Toro vuole Barrow ma la richiesta è troppo alta. Il gambiano può essere uno “sfizio” a buon prezzo

Il Torino alla ricerca in questi ultimi giorni di un mercato di un giocatore dai tratti spiccatamente offensivi. Juric lo ha detto: “Le altre squadre hanno tante opzioni in attacco, speriamo di fare qualcosa anche noi perché in alcune situazioni servono più uomini“. E’ noto come l’obiettivo numero uno sia Dennis Praet. Sul belga in forza al Leicester il Toro potrebbe affondare molto probabilmente quando e se la società riuscirà a perfezionare le cessioni dei tre esuberi più importanti (Zaza, Verdi e Izzo). L’alternativa più succosa al momento è quella di Musa Barrow, soprattutto dopo le parole dell’agente che non ha escluso non solo la possibile partenza del giocatore, che ha maturato in due incontri di campionato soltanto 17 presenze, ma anche il forte interesse del Torino. Lo vuole il Torino, è richiesto anche da Nizza e Fulham, ma le pretese del Bologna bloccano l’uscita“.

Nessuna asta per Barrow

I granata affonderebbero su un giocatore in grado di spostarsi su più fronti. Duttile, in quanto adattabile sia come ala destra che come unica punta. In quel versante Juric può stare tranquillo, potendo contare su interpreti come Radonjic e Vlasic. Anche nel reparto punte il Torino può considerarsi coperto, vantando Sanabria e Pellegri. Dunque si può dire che non sia questione di vita o di morte. Non c’è fretta e profonda necessità. Vagnati starà in allerta in attesa di un possibile abbassamento delle richieste. Al momento siamo infatti lontani da un possibile affondo dei granata. La cifra che vogliono i rossoblù, come sostenuto dall’agente del giocatore, è decisamente alta e ammonterebbe a 16 milioni di euro. Un prezzo che molto probabilmente sarà destinato a durare giusto per qualche ora. A una settimana dal gong del calciomercato, se le cose nella rosa del Bologna non dovessero cambiare, appare più utile per tutti che Barrow cambi aria. Di conseguenza, le richieste saranno destinate ad abbassarsi. Il Toro lì può colpire e chiudere. In altri casi, si tirerebbe tranquillamente fuori. Non c’è intenzione di partecipare ad aste per il giocatore.