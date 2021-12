Calciomercato Torino / L’esclusione dai convocati nelle ultime due partite sono uno segnale chiaro sul futuro di Daniele Baselli

Escluso dai convocati una prima volta per la partita contro il Verona, escluso una seconda volta per la trasferta in casa dell’Inter: il doppio messaggio lanciato da Ivan Juric riguardo al futuro di Daniele Baselli è arrivato forte e chiaro non solo all’interno del mondo Torino ma anche all’esterno. Non è un caso che Davide Vagnati sia ora in contatto con diverse società per cercare di cedere immediatamente il centrocampista. Il Cagliari, il Genoa e anche altri club (non solo in Italia) hanno già fatto i primi sondaggi per il numero 8 ma proprio la pista che porta al club sardo è quella che si sta scaldando maggiormente, anche se c’è ancora da lavorare prima di poter chiudere la trattativa.

Calciomercato Torino: per Baselli il Cagliari è in pole

Con la probabile cessione di Baselli nel mercato di gennaio il Torino si libererebbe di uno degli ingaggi più pesanti: il centrocampista percepisce 1,4 milioni (netti) di euro a stagione, più o meno la stessa cifra lorda che Urbano Cairo dovrà versare fino a giugno se non riuscirà a venderlo prima. Le partenze di Salvatore Sirigu e Nicolas Nkoulou in estate avevano contribuito ad alleggerire il monte ingaggi, ma l’obiettivo della società granata è quello di lenirlo ulteriormente e al più presto liberandosi di alcuni contratti pesanti di giocatori che attualmente sono a margini della rosa come appunto Baselli, ma anche Tomas Rincon, Armando Izzo e Simone Zaza. Il numero 8 dovrebbe essere il primo a salutare e Vagnati spera di riuscire a chiudere in fretta la trattativa con il Cagliari o con una delle altre squadre che hanno mostrato un interesse per lui.