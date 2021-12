Il Torino deve gestire gli esuberi: tra questi Rincon, per il quale c’è l’interessamento dell’Internacional di Porto Alegre

7 presenze, 0 reti e 0 assist non sono sicuramente i numeri di un titolare inamovibile. Tomàs Rincon non ha trovato spazio durante la gestione di Juric che a lui a preferito giocatori più tecnici come Lukic, Pobega e Mandragora. Tra pochi giorni si aprirà il mercato di “riparazione” e i granata stanno pensando di mettere a segno qualche colpo, soprattutto dalla trequarti in avanti, ma per fare questo c’è prima bisogno di cedere i giocatori che non stanno trovando spazio in modo da recuperare qualche fondo e risparmiare anche sugli ingaggi.

Rincon potrebbe continuare la sua carriera in Brasile

Già ad agosto il club piemontese aveva cercato di cedere Rincon, in estate si era fatta avanti la Sampdoria ma l’affare è sfumato e perciò il centrocampista venezuelano ha continuato la sua carriera in granata ancora per la prima parte del campionato. Ora però, a pochi giorni dall’apertura del mercato, è arrivato l’interesse dell’Internacional di Porto Alegre che ha offerto a Rincon un contratto biennale. Il valore di mercato del capitano della nazionale venezuelana è di circa 1 milione e inoltre il contratto in scadenza a giugno 2022 fa sì che i granata non possano ricavare grandi cifre dalla sua cessione.

Rincon: l’ingaggio che il Torino andrà a risparmiare

Tuttavia la società piemontese potrebbe, in caso di cessione, risparmiare sullo stipendio del giocatore che guadagna 1,4 milioni stagionali (è tra gli stipendi del Torino più alti). Il mediano venezuelano sta valutando l’idea di trasferirsi nella squadra Brasiliana e chiudere la carriera in Sud America. L’Internacional di Porto Allegre ha chiuso il 2021 al dodicesimo posto, ultima posizione che consente l’accesso alla fase a gironi della Coppa Sudamericana. Il club brasiliano non è l’unico a cui piacerebbe assicurarsi le prestazioni del 33enne granata, ma è sicuramente una delle squadre più avvantaggiate.