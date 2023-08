Dopo il lunga tira e molla che ha attraversato l’estate, ora è ufficiale il prestito di Brian Bayeye all’Ascoli

Brian Bayeye è un nuovo giocatore dell’Ascoli. Si separano temporaneamente le strade dell’esterno francese e del Torino, dopo che i granata e i marchigiani hanno trovato un accordo: il difensore si trasferisce in bianconero con la formula del prestito secco. Sul numero 2 è stato forte l’interesse per alcune settimane della Ternana, che non ha però poi affondato il colpo.