È ufficiale il sesto acquisto di questa campagna acquisti. La Lega Serie A ha ufficializzato l’arrivo di Saba Sazonov dalla Dinamo Mosca per 3 milioni di euro. Il difensore georgiano arriva così dalla Russia per rimanere in prima squadra, con Juric che potrebbe sin da subito dargli fiducia.