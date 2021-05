Calciomercato Torino / Sia per Belotti che per Sirigu quella contro il Benevento potrebbe essere stata l’ultima partita in maglia granata

Salvatore Sirigu contro il Benevento è rimasto per tutta la partita in panchina, Andrea Belotti è invece entrato in campo a metà del secondo tempo: ora resta da capire se la prossima volta che li si vedrà giocare all’Olimpico Grande Torino avranno ancora la maglia granata addosso o se indosseranno quella di qualche altra squadra. Già un anno fa il portiere era stato vicino all’addio ma alla fine era stato convinto a rimanere, ora dovrà nuovamente parlare con Urbano Cairo e Davide Vagnati: se chiederà di essere ceduto verrà accontento, in caso contrario resterà a difendere la porta del Toro anche nella prossima stagione.

Calciomercato Torino: Belotti – Cairo, incontro per il rinnovo

Più complicato il discorso riguardante Andrea Belotti. Come è noto il contratto del capitano granata scadrà nel 2022 e senza un rinnovo nelle prossime settimane il centravanti sarà messo sul mercato in estate: Cairo non vuole un altro caso Nkoulou (con il difensore che lascerà il Torino a parametro zero), anche perché il cartellino dell’attaccanti ha un valore non indifferente e cederlo in estate vorrebbe dire incassare almeno 30 milioni di euro (una cifra che potrebbe anche lievitare se Belotti dovesse essere protagonista di un buon Europeo con l’Italia). La speranza del presidente è quella di riuscire a convincere il Gallo a restare e a prolungare, per questo nei prossimi giorni parlerà personalmente con il suo procuratore oltre che con lo stesso Belotti.

Calciomercato Torino: Sirigu – Belotti, il momento della verità

Entrambe queste situazioni vanno però risolte in breve tempo: a prescindere da cosa decideranno riguardo al loro futuro Sirigu e Belotti, c’è infatti un Torino da rifondare e non c’è spazio per telenovele riguardo ai giocatori già presenti in rosa. Cairo attende una risposta definitiva dal portiere e dall’attaccante nel giro di poche settimane: il momento della verità sta arrivando.