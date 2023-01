Calciomercato Torino / La società turca ha chiesto informazioni per il difensore svizzero ma i granata non vogliono cederlo

Il Beşiktaş ha posato i propri occhi su Ricardo Rodriguez. La notizia arriva direttamente dalla Turchia, dove i media locali da ieri riportano dell’interesse del club di Istanbul per il difensore svizzero, le notizie che giungono da Torino sono di un Davide Vagnati per nulla interessato ad aprire una trattativa. Ivan Juric considera Rodriguez un giocatore importantissimo per la sua squadra, sia in campo che all’interno dello spogliatoio: non è un caso che lo abbia nominato capitano dopo che in estate è scoppiato il caso Lukic.

Calciomercato Torino: Rodriguez non partirà

A rendere ancora meno interessati i discorsi fatti del Besiktas è la formula con cui i turchi vorrebbero il giocatore: prestito con diritto di riscatto. Vagnati non ha intenzione di prendere in considerazione la proposta: Rodriguez resterà al Torino e non si muoverà soprattutto ora che può essere una valida alternativa per Juric anche per la fascia sinistra, considerato l’infortunio di Lazaro e il recupero di Aina che richieda ancora alcuni giorni.