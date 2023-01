Calciomercato Torino / Il difensore svedese era stato seguito anche in estate, ora Vagnati prova a chiudere per la prossima stagione

Negli ultimi giorni è diventato un asse molto caldo quello che collega Torino a Verona: Davide Vagnati ha alzato il pressing per portare sotto la Mole il centrocampista Ivan Ilic, pupillo di Ivan Juric che lo aveva lanciato proprio in gialloblù. Ma non solo: nei discorsi con il collega Sean Sogliano, il dt granata ha infilato anche Isak Hien. Il difensore svedese era stato seguito già la scorsa estate, quando ancora era di proprietà del Djurgarden, poi in granata arrivò Perr Schuurs e la trattativa per il calciatore scandinavo venne abbandonata. Ad approfittarne fu il Verona che lo acquistò per 3,2 milioni (più 1,4 di bonus).

Calciomercato Torino: Hien, operazione per il futuro

Nonostante le difficoltà che il club veneto sta avendo in questa stagione, Hien sta dimostrando di avere le qualità per poter essere protagonista in Serie A. E lo ha dimostrato anche nella partita contro il Torino, in cui da centrale della difesa a tre è riuscito ad arginare al meglio sia Nikola Vlasic che Antonio Sanabria. Al momento quella posizione nel Torino è occupata da Perr Schuurs ma l’olandese ha iniziato ad attirare l’attenzione di diverse società e il suo futuro non è certo sia ancora in granata, senza considerare che il Torino ha al momento soltanto cinque centrali (e ne giocano titolari tre) ed è in bilico anche la posizione di Koffi Djidji, che è in scadenza di contratto e non ha ancora rinnovato.

Per questo motivo Vagnati si sta muovendo per il futuro ed è tornato con decisione sul difensore che aveva scoperto quando ancora militava nel campionato svedese. I contatti tra Torino e Verona sono ormai all’ordine del giorno, presto potrebbero arrivare novità per quanto riguarda il futuro di Ilic ma anche per quel che riguardo quello di Hien.