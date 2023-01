Per il centrocampista del Verona prosegue la trattativa: è il mancino che Juric vuole. Nuovi contatti anche per la punta della Roma

Due settimane, giorno più, giorno meno, per chiudere le trattative. Ivan Juric attende rinforzi e il Toro dal canto suo è certamente cosciente di quanto gli ultimi infortuni renda ancora più urgente portare sotto la Mole al più presto quei calciatori richiesti da Juric. Il centrocampista mancino resta il pallino del tecnico: non un capriccio ma una necessità. Il croato non ha smentito la trattativa per portare da Verona Ilic, ed è proprio il giocatore gialloblù il primo nella lista di Vagnati, che andrebbe così a dare alla squadra quella figura che manca alla mediana. Per il classe 2001 serbo proseguono i contatti tra il direttore tecnico e il ds Sogliano: la volontà del Toro è quella di chiudere al più presto in modo da non perdere ulteriore tempo dopo che per le prime quattro sfide di questo 2023 i granata si sono ritrovati senza volti nuovi.

Shomurodov a caccia di spazio

Da Ilic a Shomurodov, che a Roma ha poco spazio e che il Torino sta monitorando ormai da diverse settimane. Nuovi contatti con il club giallorosso sono in programma nelle prossime ore: il problema del gol. Sullo sfondo, ma assolutamente prioritario per i granata, resta anche Dennis Praet. Il belga è inseguito dalla scorsa estate ma il problema è il costo dell’operazione. Il Toro cerca di abbassare il prezzo ma il Leicester non molla.