Calciomercato Torino / La notizia è rimbalzata dalla Spagna e ha trovato conferme: il Betis Siviglia ha messo nel mirino Lyanco

Il Betis Siviglia vuole Lyanco: la notizia è rimbalzata nelle scorse ore dalla Spagna – riportata dal portale diariodesevilla.es – e ha trovato conferma. Il centrale brasiliano è nel mirino del club spagnolo anche se per il momento non si può ancora parlare di una vera trattativa tra i due club: per il momento si sono registrati solamente i primi contatti tra le due società ma il Torino ha fatto capire che il giocatore non è affatto incedibile e può partire se ci dovessero essere le giuste condizioni.

Calciomercato Torino: Lyanco di nuovo sul mercato

Già un anno fa Lyanco era finito sul mercato ed era stato corteggiato dallo Sporting Lisbona e dal Bologna: le offerte giunte sulla scrivania di Urbano Cairo non furono però ritenute adeguate e il giocatore rimase alla corte di Marco Giampaolo. Ora Davide Vagnati è al lavoro per cercare di trovare un accordo ma l’impressione è che difficilmente la fumata bianca arriverà a breve.

Torino, Lyanco non è inamovibile

Nel frattempo Lyanco sta continuando a lavorare a Santa Cristina Valgardena, anche se negli ultimi giorni non si è allenato con il resto del gruppo. Da quello che finora si è visto nei primo allenamento, il brasiliano non è considerato un giocatore inamovibile dal tecnico Ivan Juric che, anche nell’amichevole contro l’Obermais Merano, lo ha mandato in campo solamente nel secondo tempo, preferendogli Gleison Bremer come centrale e Alessandro Buongiorno come terzo di sinistra.