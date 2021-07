Torino-Obermais Merano, diretta della prima partita amichevole dei granata di Juric: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Una decina di giorni fa, al Filadelfia, Ivan Juric ha preso tra le mani il Torino, iniziando la preparazione per la stagione 2021/2022. Oggi, domenica 18 luglio, i granata scenderanno in campo per la prima volta sotto la nuova guida tecnica. Lo faranno in una partita amichevole contro i dilettanti dell’Obermais Merano, che militano nel campionato di eccellenza. Per l’allenatore croato sarà l’occasione di vedere i progressi tattici e fisici dei calciatori. La sfida si giocherà a Santa Cristina, il calcio d’inizio sarà alle 17. Potrete seguire la diretta dell’incontro su Toro.it.

Torino-Obermais Merano: il prepartita

Dopo i primi, faticosi, giorni di ritiro, il Torino gioca la prima amichevole contro l’Obermais-Merano. Juric farà le prove partendo, con ogni probabilità, dal 3-4-2-1. Ruoteranno tutti i giocatori a disposizione, così da assicurare a ciascuno un adeguato minutaggio. In mattinata si è fermato Kone, probabile assente nel test pomeridiano.

Torino-Obermais Merano: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazioni

Torino-Obermais Merano: la diretta

Calcio d’inizio alle 17

Torino-Obermais Merano: dove vederla in tv e streaming

L’amichevole tra Torino e Obermais Merano non sarà trasmessa in televisione né in streaming. Potrete però seguirla su Toro.it in diretta testuale a partire dalle ore 17.