Torino-Brixen, diretta della partita amichevole della stagione 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino-Brixen è la seconda amichevole del Torino nel ritiro di Santa Cristina Valgardena. Una partita organizzata all’ultimo momento dopo che, nella serata di ieri, è stata annullata la gara contro il Bochum che si sarebbe dovuta giocare alle 17 a Bressanone per un caso di positività al Covid tra i tedeschi. L’avversaria odierna è una squadra che milita nel campionato di Eccellenza, proprio come l’Obermais Merano superato per 11-0 una settimana fa. Il calcio d’inizio della partita è alle 17 al centro sportivo Mulin da Coi di Santa Cristina Valgardena: segui Torino-Brixen in diretta su Toro.it.

Torino-Brixen: il prepartita

Ore 15.50 Manca ancora più di un’ora all’inizio di Torino-Brixen. La formazione granata questa mattina ha sostenuto una sessione di allenamento fatta di lavoro in palestra e esercitazioni sui calci piazzati. Al termine dell’allenamento Gleison Bremer ha subito un colpo alla caviglia che lo ha costretto a lasciare il campo con la borsa del ghiaccio e la sua presenza in campo questo pomeriggio contro la formazione di Bressanone è in dubbio. Non giocherà invece Ricardo Rodriguez, arrivato solo nella serata di in Trentino Alto Adige. Indisponibili anche Iago Falque e Ben Kone che da diversi giorni svolgono degli allenamenti differenziati.

Torino-Brixen: le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Izzo, Djidji, Buongiorno; Vojvoda, Mandragora, Linetty, Ansaldi; Verdi, Millico; Sanabria. A disp. Berisha, Celesia, Bremer, Lyanco, Aina, Rincon, Lukic, Baselli, Rauti, Warming, Zaza. All. Juric.

Torino-Brixen: le formazioni ufficiali

Torino-Brixen: dove vederla in TV e in streaming

L’amichevole Torino-Brixen, in diretta in diretta streaming, è trasmessa su Torino Channel, visibile gratuitamente sul web collegandosi al sito tv.torinofc.it. Su Toro.it la diretta web della seconda partita della squadra di Ivan Juric nel ritiro di Santa Cristina Valgardena. Il calcio d’inizio della partita è alle ore 17.

Torino-Brixen: la diretta

