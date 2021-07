Torino-Al Fateh, diretta della partita amichevole: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Terzo match amichevole del Torino in ritiro: a Bressanone, alle 17, il fischio d’inizio della gara tra Torino e Al Fateh. La formazione del campionato dell’Arabia Saudita è arrivata settima nell’ultimo campionato. I granata, che alle spalle hanno venti giorni di lavoro circa, avranno la possibilità di mettere altri minuti sulle gambe ma soprattutto di dare a Juric le risposte che l’allenatore cerca. Segui la diretta di Torino-Al Fateh su Toro.it.

Torino-Al Fateh: la diretta

46′ Finisce il primo tempo. Torino-Al Fateh 0-0

45′ Occasione per Zaza, ben servito da Linetty, ma la conclusione del numero 11 viene parata

43′ Gran palla di Ansaldi che mette Mandragora davanti al portiere, il centrocampista però calcia male con l’esterno e spedisce la palla a lato.

41′ Milinkovic-Savic esce dall’area per anticipare un avversario

40′ Tiro-cross di Ansaldi respinto da un difensore avversario forse con un braccio

38′ Al Fateh in avanti, ci prova Wikheim dalla distanza ma la palla termina alta

36′ Zaza colto in posizione di fuorigioco quando è davanti al portiere

34′ Gioca ora fermo per un problema a un giocatore dell’Al Fateh.

31′ Ci prova Ansaldi, conclusione centrale bloccata dal portiere avversario.

28′ Controllo volante di Zaza e conclusione in acrobazia che termina però tra le braccia del portiere avversario

27′ Dopo una lunga azione insistita, Buheimed ci prova dalla distanza ma calcia alto

24′ Scatenato Batna che sta creando qualche problema alla difesa del Torino

21′ Ancora un’occasione per Zaza, deviazione però debole dell’attaccante che viene raccolta dal portiere avversario

20′ Girata al volo di Zaza che termina però altissima

17′ Il portiere Koval in uscita anticipa Zaza, poi Lukic calcia fuori da posizione angolata

15′ Torino finalmente in avanti con un inserimento di Buongiorno che guadagna un calcio d’angolo. Nulla di fatto dal corner

13′ Ancora Batna in azione, l’attaccante dell’Al Fateh dribbla Buongiorno ma viene fermato da Djidji prima della conclusione

10′ Sbaglia un passaggio Mandragora nella propria metà campo, Djidji riesce a fermare il solito vivacissima Batna

7′ Altra punizione di Batna, stavolta da posizione centrale: la barriera respinge

5′ Punizione vicino al vertice destro per l’Al Fatah: Batna crossa in mezzo all’area, Zaza allontana di testa

2′ I giocatori del Torino sono bravi a uscire bene da una situazione complicata sulla fascia sinistra senza buttare via il pallone

1′ Inizia la partita.

Torino-Al Fateh 0-0: il tabellino

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Izzo, Djidji, Buongiorno; Vojvoda, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Linetty, Baselli; Zaza. A disp. Berisha, Gemello, Sava, Lyanco, Segre, Rodriguez, Stojkovic, Millico, Rauti, Aina, Verdi, Warming, Rincon, Celesia. All. Juric.

Al Fateh (4-1-4-1): Koval; Boshall, Saadan, Alyoussef, Buheimed; Batna, Alhassan, Alfhaid, Kanabh, Wikheim; Alzgaan. A disp.: Aljari, Alnashmi, Alhabib, Alothman, Albahrani, Boshall, Alharbi, Saleh, Alsaeed, Albrikan, Alkadrawi, Ben Dabkh, Alshohaib, Alsubaie, Elgeaidi. All.: Ferrera

Arbitro: Bazzo di Bolzano

Torino-Al Fateh: il prepartita

Ore 16.45 Allo stadio di Bressanone è arrivato anche il presidente Urbano Cairo che ha salutato tutti i giocatori in campo.

Ore 16.25 I giocatori del Torino sono entrati in campo per il riscaldamento. Applausi per loro e applausi anche per i calciatori dell’Al Fateh.

Ore 16.10 Sono state comunicate le formazioni ufficiali della partita. Nel Torino non c’è Antonio Sanabria, l’attaccante paraguaiano non è nemmeno in panchina.

Ore 16.00 Il pullman del Torino è arrivato allo stadio di Bressanone. I giocatori hanno fatto una rapida ricognizione del terreno di gioco.

Ore 15.15 Mancano poco meno di due ore al fischio d’inizio della partita tra Torino e Al Fateh. L’amichevole è stata organizzata dalla FC Gherdëina e sarà possibile acquistare i biglietti anche fuori dall’impianto di Bressanone, al prezzo di 10 euro. La squadra arriverà a breve da Santa Cristina (che dista circa 30 km), sede del ritiro estivo fino al prossimo 30 luglio, quando la squadra si sposterà in Francia per l’amichevole del 31 luglio contro il Rennes.

Torino-Al Fateh: le formazioni ufficiali

Torino-Al Fateh: dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Torino e Al Fateh non sarà trasmessa in tv o streaming ma sarà possibile seguirla in diretta web qui su Toro.it, dove sarà disponibile la cronaca dell’incontro.

Torino-Al Fateh: biglietti e limitazioni per l’ingresso

A causa dell’emergenza Covid saranno in vendita un numero limitato di biglietti. Per l’accesso sarà obbligatorio essere in possesso del Green Pass e occorrerà l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie durante tutta la permanenza all’interno dell’impianto sportivo. Fuori dallo stadio si procederà alla misurazione della temperatura e ci sarà il divieto di accesso per i soggetti a cui sarà riscontrata a più di 37.5 gradi.