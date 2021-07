Rennes-Torino, i convocati: ecco i calciatori scelti dal tencico granata Ivan Juric in vista dell’amichevole contro i francesi

Per il Torino è tempo di affrontare l’ultima amichevole pre-stagionale in programma per la preparazione estiva. I granata saranno infatti impegnati domani alle 18.00 contor il Rennes, club francese che milita in Ligue 1, dove ha chiuso al sesto posto nell’ultima stagione. Sarà un test important eper Juric ed i suoi, che dovranno far fronte alle assenze di Baselli, Lyanco e Falque, impegnati in allenamenti differenziati a causa di alcuni problemi fisici. Di seguito la lista dei convocati del tecnico granata.

Rennes-Torino: i convocati di Juric

Sono 25 i giocatori chiamati da Ivan Juric in vista della sfida amichevole contro il Rennes. Tra i presenti, figura anche il nome di Marko Pjaca, ultimo acquisto del club granata e già pronto a mettersi a disposizione. Out invece Baselli, Lyanco e Falque per problemi fisici.

Portieri: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic.

Difensori: Aina, Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Celesia, Djidji, Izzo, Rodriguez, Vojvoda.

Centrocampisti: Linetty, Lukic, Mandragora, Rincon, Segre, Stojkovic.

Attaccanti: Millico, Pjaca, Rauti, Sanabria, Warming, Verdi.