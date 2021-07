Rennes-Torino, diretta della partita amichevole: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Quarta amichevole del periodo estivo per il Torino di Juric. Prima di un certo livello: Rennes-Torino sarà infatti per i granata un banco di prova importante, considerato che le precedenti uscite hanno visto i granata opposti a formazioni di livello più basso. Contro i francesi (calcio d’inizio alle 18) sarà invece possibile per il nuovo allenatore seguire i progressi di lavoro dopo tre settimane in cui la squadra ha potuto conoscere le idee del tecnico. Segui la diretta di Rennes-Torino su Toro.it.

Rennes-Torino: il prepartita

Ore 16.30 Manca circa un’ora e mezza alla sfida amichevole tra Rennes e Torino. Le squadre sono arrivate allo stadio e fra pochi minuti dopo la classica ricognizione torneranno negli spogliatoi per cominciare il riscaldamento. Non ci saranno i tre giocatori non convocati per problemi fisici, Lyanco, Falque (che mai si è allenato col gruppo in ritiro) e Baselli, rimasto fermo al penultimo giorno di allenamenti. Attesa per Pjaca che dovrebbe partire titolare quest’oggi dopo aver svolto da subito gli allenamenti dopo l’arrivo a Santa Cristina.

Rennes-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle 18

Rennes-Torino: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione

Rennes-Torino: dove vederla in tv e streaming

La sfida amichevole Torino-Rennes in diretta sarà trasmessa in streaming da Torino-Channel. Su Toro.it la diretta testuale del match contro i francesi.