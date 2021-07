L’attaccante del Torino, Nicola Rauti, è uscito per infortunio durante l’amichevole contro l’Obermais Merano: ecco cosa è successo

C’è una nota stonata nella goleada. Durante l’amichevole tra Torino e Obermais Merano, si è fermato per infortunio Nicola Rauti. L’attaccante classe 2000 si è fatto male proprio in occasione del gol del 10-0, da lui ha siglato. Ha avuto la peggio in uno scontro con il portiere avversario e si è accasciato a terra dolorante. Subito soccorso dai sanitari, è poi uscito dal campo sorretto dai medici, senza riuscire ad appoggiare la gamba. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore: si aspettano gli aggiornamenti da parte del club. Dalle prime indiscrezione sembra si tratti di una botta.