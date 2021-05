Le parole del presidente Cairo all’uscita dello stadio, dopo l’ultima sfida casalinga contro il Benevento terminata 1-1

“Adesso ci mettiamo al lavoro, ma parliamo quando abbiamo tutto preciso”. Così Cairo appena lasciato lo stadio, intorno a mezzanotte e mezza. Atteso l’incontro con Nicola, previsto per domani: “Nicola lo sento domani e lo vedo in settimana sicuramente”, ha spiegato il patron. Poi sui pezzi da novanta dei granata, Belotti e Sirigu: “Belotti? Ci sta lavorando Vagnati. Con Sirigu ci parleremo: è importante aver giocatori supermotivati a restare al Toro, ora è meglio non fare dichiarazioni”.