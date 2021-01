Calciomercato Torino / Bonazzoli potrebbe lasciare Torino nelle prossime ore: dopo il no degli scorsi giorni, sarebbe vicino l’accordo con il Crotone

Il mercato fa, il mercato disfa: solo ieri abbiamo ricordato che l’idea di un trasferimento al Crotone a Bonazzoli non sembrava particolarmente gradita. Tuttavia, le ultime notizie sembrano spingere sempre di più l’attaccante verso la società del presidente Vrenna che starebbe limando gli ultimi dettagli con il Torino e la Sampdoria. L’attaccante, non è di certo una novità, era stato ufficialmente messo sul mercato dal Toro che vedeva in lui la pedina perfetta per liberare una casella in attacco e favorire l’arrivo della “spalla” di Belotti, accelerando per trovare l’accordo con Sanabria (qui i dettagli della trattativa). Adesso, il passaggio di Bonazzoli al Crotone sembra essere davvero vicino: da limare ci sono solo i dettagli.

L’attaccante vicino al Crotone: i dettagli

Un trasferimento che, esattamente come accaduto quest’estate con il Toro, avverrà quasi certamente in prestito. In sostanza, i granata dovranno risolvere il prestito in essere con la Sampdoria, proprietaria del cartellino, per poi permettere alle parti in causa di stipularne uno nuovo, questa volta tra Crotone e Sampdoria. L’addio al Toro, per Bonazzoli, sembra dunque essere vicino: il giocatore pare essersi convinto, non resta che attendere ulteriori sviluppi.