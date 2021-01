Calciomercato Torino / Vagnati ha in programma un incontro con il Pordenone per Davide Diaw ma la prima scelta per l’attacco resta Sanabria

“Agiremo sul mercato” aveva promesso Urbano Cairo nel giorno della presentazione di Davide Nicola. Un paio di acquisti, per rinforzare centrocampo e attacco, il Torino sta cercando di portarli a termine, anche se il tempo iniziare a stringere: il gong che decreterà l’orario limite per depositare nuovi contratti in Lega suonerà alle ore 20 di lunedì 1 febbraio. Per evitare di rimanere con le mani vuote, Davide Vagnati si sta ora muovendo su più fronti: per questo ha in programma nel pomeriggio un appuntamento per parlare di Davide Diaw con i dirigenti del Pordenone.

Calciomercato Torino: Sanabria la prima scelta

Non è un mistero che la società granata sia alla ricerca di un attaccante, anche perché, a inizio sessione di mercato ha ceduto Vincenzo Millico in prestito al Frosinone. Con la Fiorentina che ha bloccato la partenza di Christian Kouamé e le difficoltà nel trovare un accordo con il Real Betis per Antonio Sanabria, il dt granata sta valutando anche una terza opzione, più facilmente raggiungibile: per il cartellino di Diaw il Pordenone chiede 5 milioni di euro, ma l’accordo può essere raggiunto a cifre inferiori.

Calciomercato Torino: Diaw rivelazione in serie B

D’altronde Diaw è pur sempre un attaccante di 29 anni che finora non ha mai giocato in serie A e che solamente nell’ultimo anno e mezzo è riuscito a mostrare pienamente nel campionato cadetto quelle che sono le qualità: prima ha trascinato il Cittadella nella scorsa stagione, ora è stato protagonista di un buon girone d’andata proprio con il Pordenone (che in estate lo aveva acquistato a 2,5 milioni di euro), con 10 gol reti realizzate in 18 partite. Se il Torino non dovesse riuscire a trovare un accordo per Sanabria, Vagnati cercherà di chiudere la trattativa per Diaw. Ma non è da escludere l’ipotesi che alla fine possono arrivare entrambi alla corte di Davide Nicola: se sia Federico Bonazzoli (che è sempre sul mercato) che Simone Edera dovessero essere ceduti, due attaccanti nuovi farebbero comodo a Nicola.