Calciomercato Torino / Sono i due obiettivi per centrocampo e attacco: Vagnati sta incontrando l’intermediario per Sanabria e Lerager

Si scaldano le trattative per Antonio Sanabria e Lukas Lerager. Il Torino, per opera del direttore sportivo Vagnati, sta incontrando nel pomeriggio di oggi, 26 gennaio, l’agente Gabriele Giuffrida, che cura – in questa trattativa – gli interessi di entrambi i calciatori in qualità di intermediario. I granata stanno cercando di abbassare le pretese economiche di Betis e Genoa, che rispettivamente detengono la proprietà dei cartellini dei due calciatori. Novità arriveranno nel tardo pomeriggio. L’attaccante è la prima scelta per rinforzare il reparto (Diaw del Pordenone è l’alternativa), mentre a centrocampo il Toro punta sul danese e parallelamente sta vagliando l’opzione Kurtic, che spinge per trasferirsi in granata.