Calciomercato Torino / La società granata ha ufficializzato la cessione di Lucas Boyé all’Elche a titolo definitivo

Ora è arrivata l’ufficialità: Lucas Boyé è a tutti gli effetti un calciatore dell’Elche. Il club spagnolo ha esercitato la clausola per il riscatto del cartellino dell’attaccante (arrivato la scorsa estate in prestito dal Torino), che da tempo non rientrava più nei piani della società granata. Questo il comunicato: “Il Torino FC comunica che l’Elche Club de Fútbol ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Lucas Boyé”.